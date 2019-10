Ballon d’Or: Mbappé, deuxième Français nommé

On connaît désormais dix des trente joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2019. Après Sadio Mané, Sergio Agüero, Frenkie de Jong, Hugo Lloris et Dusan Tadic, la chaîne L’Equipe et le magazine France Football ont dévoilé cinq candidats supplémentaires.

Et parmi eux se trouve un deuxième international français: Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG et des Bleus figure effectivement dans la liste avec Trent Alexander-Arnold, Donny van de Beek, Pierre-Emerick Aubameyang et Marc-André ter Stegen.

Les nommés pour le Ballon d’Or 2019

Sadio Mané (Liverpool / Sénégal)

Sergio Agüero (Manchester City / Argentine)

Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam - FC Barcelone / Pays-Bas)

Hugo Lloris (Tottenham / France)

Dusan Tadic (Ajax Amsterdam / Serbie)

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain / France)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Angleterre)

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam / Pays-Bas)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Gabon)

Marc-André ter Stegen (FC Barcelone / Allemagne)