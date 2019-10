PSG: La compo probable face à Bruges

Vainqueur de ses deux premiers matches de Ligue des champions, le PSG espère bien profiter de la visite de Bruges pour réaliser la passe de trois et ainsi se rapprocher un peu plus d’une nouvelle qualification pour les huitièmes de finale. Pour ce faire, Thomas Tuchel devrait aligner un onze proche de son équipe-type, seuls Neymar, blessé à la cuisse, et Idrissa Gueye manquant à l’appel parmi les titulaires indiscutables.

En défense, l’entraîneur allemand devrait ainsi reconduire le quatuor Meunier-Thiago Silva-Kimpembe-Bernat qui a donné satisfaction contre le Real ou à Galatasaray. Au milieu de terrain, si Marquinhos et Marco Verratti devraient à coup sûr en être, le doute est en revanche permis pour Ander Herrera, suppléant naturel d’Idrissa Gueye mais qui pourrait se voir préférer Pablo Sarrabia.

Car l’ancien Sévillan ne devrait pas pouvoir prétendre à une place aux avant-postes du fait du retour attendu de Kylian Mbappé qui devrait en effet être associé à Mauro Icardi et Angel Di Maria.

Le onze probable: Navas – Meunier, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat – Verratti, Marquinhos, Herrera ou Sarabia – Mbappé, Icardi, Di Maria.