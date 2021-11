Lionel Messi : "Il nous manque encore des choses"

"Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris, et je ne vais pas nier que nous sommes l'un des candidats, mais il nous manque encore des choses pour être une équipe vraiment forte", a déclaré la star argentine dans cette interview au quotidien le plus vendu d'Espagne, diffusée mardi. "Oui, nous sommes l'un des favoris, mais nous ne sommes pas les seuls", a-t-il insisté, alors que le club parisien, solide leader de L1 et en lice mercredi contre Manchester City (21h00) pour la qualification en huitièmes de finale de C1, peine parfois à développer un jeu séduisant.

Messi a aussi répété qu'il allait revenir au Barça dans le futur: "J'ai toujours dit qu'à un moment donné je reviendrai à Barcelone, parce que c'est ma maison, c'est là-bas que je veux vivre. Et évidemment, si je peux apporter quelque chose pour aider le club, je serais très heureux de revenir", a souligné l'ex-légende blaugrana, qui a quitté la Catalogne pour Paris l'été dernier. Concernant son ancien club, Messi a convenu que le Barça était "en phase de reconstruction" et qu'il y avait "aujourd'hui des équipes qui sont au-dessus", mais a déclaré "beaucoup parler, depuis toujours" avec Xavi, son ancien équipier, promu nouvel entraîneur du Barça.

"Nous sommes amis, nous avons partagé énormément de choses et on a gardé contact depuis qu'il est parti (vers Al-Sadd, au Qatar, en 2015, NDLR). Il peut apporter beaucoup. C'est un entraîneur qui sait énormément de choses, il connaît la maison à la perfection, il a vécu à Barcelone depuis petit. Il a fait renaître l'enthousiasme au Barça. Avec lui, l'équipe va énormément grandir, je n'ai aucun doute là-dessus", a assuré Messi. "Je veux toujours le meilleur pour Barcelone. Je suis toujours supporter, même si je n'y joue plus", a conclu l'Argentin.