Ligue des Champions : L’OL est encore maître de son destin… Comment il peut se qualifier

Les scénarios possibles pour l’OL avant la dernière journée

L’OL 1er si :

L’OL 2eme si :

L’OL 3eme si :

L’OL 4eme si :

🎙 @RudiGarcia « On se devait de faire mieux. Il fallait au moins un nul pour garder la main et être en position de se qualifier. On a pris deux buts en jouant derrière. On aurait été plus inspiré de presser plus haut et de se créer davantage d’occasions » #ZENOL pic.twitter.com/bxR3zdNEB7

— Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2019

L’Olympique lyonnais a quitté la Russie mercredi avec un sentiment de gâchis, dans la foulée de sa défaite sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg (2-0) . Les Gones avaient l’opportunité d’y assurer leur qualification pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions. Au lieu de cela, ils ont relancé un concurrent direct et se retrouvent 3emes du groupe G avant la dernière journée de la phase de poules dans deux semaines. Mais le nul entre le RB Leipzig et Benfica plus tard dans la soirée (2-2) a maintenu les Gones dans un paradoxe.Et rien n’est perdu pour autant, y compris la première place, synonyme d’un statut protégé pour le tirage au sort des 8emes. Un simple succès à domicile contre Leipzig lors de leur dernier match, sans autre condition, lui assurerait même. Un point sur les scénarios possibles.- Il gagne contre Leipzig.- Il fait match nul contre Leipzig et le Zenit perd contre Benfica.- Il ne bat pas Leipzig et le Zenit ne perd pas contre Benfica.- Il perd contre Leipzig et le Zenit perd contre Benfica.