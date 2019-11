Le debrief

L’instant T :

Il n'y a pas eu de véritable tournant dans ce match. Hormis le but. Et ce qui s'est passé juste avant, et juste après. Lyon a réclamé l'invalidation du but, Marçal estimant avoir été poussé par Azmoun juste avant que Dzyuba ne propulse le ballon au fond des filets. Mais l'arbitre a estimé avoir vu toute l'action. Et n'a même pas fait appel au VAR. Dans les quelques instants qui ont suivi, l'OL a failli perdre ses nerfs.

Les buts

Les tops et les flops

Artem DZYUBA (7)

Magomed OZDOEV (8)

MARCELO (3)

La feuille de match

ZENIT SAINT-PETERSBOURG - LYON : 2-0

Zenit Saint-Pétersbourg

Lyon

Lyon pouvait repartir de Russie avec un ticket pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions en poche. Au lieu de cela, les Gones ont quitté le Saint-Pétersbourg Stadium avec une défaite logique (2-0) et de sérieuses incertitudes sur une éventuelle qualification pour le tour suivant. Même s’ils sont encore en course, les hommes de Rudi Garcia pourraient ne plus avoir leur destin entre leurs mains, en fonction du résultat de Leipzig face à Benfica, ce mercredi soir (21h00).Ouverture du score de Dzyuba ! Sur corner, l'attaquant du Zenit gagne son duel avec Marcelo et envoie sa reprise de la tête au fond du but d'Anthony Lopes ! Le Zenit prend l'avantage juste avec la pause.Le Zenit se met à l'abri. A la suite d'un centre venu de la droite, Marcelo renvoie le ballon sur ce côté. L'équipe russe récupère, le ballon arrive jusqu'à Ozdoev, à l'entrée de la surface. Le milieu de terrain tente sa chance, son tir est dévie par le défenseur brésilien, Lopes est battu.Il n'est pas le plus élégant, ni le plus à l'aise techniquement, et encore moins le plus rapide. Mais Artemrentabilise tout ce qu'il entreprend. Physiquement, il a fait vivre un calvaire à la défense lyonnaise. Il a surtout croqué Marcelo, sur corner, pour ouvrir le score.Le Zenit n'a pas particulièrement bien entamé la rencontre. Pour prendre le dessus sur l'OL en première période, le club russe a profité de l'excellente prestation de Magomed. Précieux à la récupération, intéressant sur les phases de transition, le milieu de terrain a mis son équipe dans le bon rythme. Et n'a rien lâché lorsque la tendance s'est inversée, dans le second acte. Mieux, il a mis les siens à l'abri en fin de match, avec une frappe depuis l'extérieur de la surface, et un peu de réussite.Paradoxalement,a peut-être été le défenseur lyonnais ayant mis le plus d'intensité, notamment en première période. Problème, le défenseur brésilien a complètement refusé le duel sur un corner russe, juste avant la pause. Cela a coûté un but à son équipe. Coupable d'une mauvaise relance et d'un contre malheureux sur le deuxième, il a fini la rencontre avec une implication directe sur les deux pions encaissés par son équipe.Temps sec – Pelouse en bon état: M.Orsato (ITA) (: Dzyuba (42eme) et Ozdoev (84eme) pour le Zenit - Aucun pour Lyon: Kuzyaev (16eme), Barrios (57eme), Ozdoev (73eme) et Rakitskiy (89eme) pour le Zenit - Andersen (29eme), Marçal (43eme), Dubois (44eme) pour Lyon: AucuneKerzakhov () – Karavaev (), Ivanovic (cap) (), Rakitskiy (), Santos () - Kuzyaev () puis Sutormin (90eme +2, Barrios (), Ozdoev (), Driussi () puis Zhirkov (81eme) - Dzyuba (), Azmoun (: Vasyutin (g), Osorio, Smolnikov, Mak, Erokhin: S.SemakA.Lopes () – Dubois (cap) (), Marcelo (), Andersen () puis Gouiri (83eme), Marçal () puis Y.Koné (58eme) - Tousart (), Denayer () - B.Traoré (), Reine-Adélaïde (), Cornet () puis Cherki (74eme) - M.Dembélé (: Tatarusanu (g), Jean Lucas, Tete, Caqueret: R.Garcia