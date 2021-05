Après huit saisons passées au PSG, Thiago Silva a dû attendre sa première saison avec les Blues de Chelsea pour enfin soulever la Ligue des Champions. Après la victoire en finale, contre Manchester City (1-0), le défenseur central brésilien, sorti blessé en fin de première période, n'a pas pu se retenir de lâcher quelques mots sur son ancien club parisien.

"C'est aussi un moment d'avoir la reconnaissance pour ce que Paris a fait pour moi, même si on n'a pas réussi à la gagner. Aujourd'hui, je suis très content de l'avoir cette coupe, j'espère que pour le PSG ce moment arrivera, a t-il déclaré au micro de RMC Sport.

Silva : Au PSG ? "C'était moi le coupable"



"Toute la pression que j'ai eu au PSG pour gagner cette coupe... A chaque fois que Paris a été éliminé, le coupable c'était moi, c'est dommage car j'ai tout donné pour cette équipe, mais malheureusement je n'ai pas pu gagner cette coupe avec eux. J'espère que ça arrivera, j'ai laissé beaucoup d'amis là-bas, je resterai toujours rouge et bleu"



Très ému à l'issue de cette finale, l'international auriverde a également eu des mots forts pour Thomas Tuchel, son entraîneur. "Tuchel a fait six mois seulement et il a tout changé, la mentalité de l'équipe, tout (...) C'est aussi important de parler de Lampard. Sans Lampard, c'était difficile pour moi de venir ici, je dois le remercier aussi."