Erling Haaland

Erling Haaland a déjà inscrit 8 buts en #LdC cette saison. Huit!

Pour comparer, Raúl a été Meilleur buteur de la saison #UCL 2001 avec... 7 buts😱😱😱 pic.twitter.com/8sMSWU0gCR



— L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) December 8, 2019

Jadon Sancho

Unstoppable? Jadon Sancho has scored in each of his last 5 games for Dortmund in all competitions (6 goals) #UCL pic.twitter.com/r1P8bKpqck

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2019

Ansu Fati

jeunes buteurs #LdC

1 Fati Barça 10/12/19 17 a 40 j.

2 Ofori-Quaye Olympiacos 17 6 m. 10

3 Kovacic Chelsea 17 7 10

4 Fabregas Arsenal 17 7 3

5 Krkic Barça 17 7 4

6 Klein Sparta 17 7 25

7 Embolo Bâle 17 8 21

8 Ramsey Arsenal 17 9 25

9 Benzema OL 17 11 17

10 Oxlade Ars. 18 1 13 pic.twitter.com/DMSbrouIQQ

— L'UEFA (@UEFAcom_fr) December 10, 2019

Il aurait pu égaler le record de Cristiano Ronaldo, seul joueur de l’histoire à avoir marqué lors de tous les matches de poules d’une édition de la Ligue des champions. Mais Erling Haaland n’a pas réussi à inscrire de but, mardi soir lors de la défaite éliminatoire de Salzbourg contre Liverpool (0-2). Un revers qu’il a eu du mal à digérer à en croire sa réaction sur le but de Mohamed Salah. Mais l’attaquant norvégien de 19 ans,, devrait bientôt avoir l’occasion de découvrir la deuxième phase. Et bien d’autres choses encore. Véritable révélation de ce début de saison européen, celui qui a confié ses intérêts au fameux Mino Raiola est en effet pisté par les plus grands clubs.Révélation du dernier exercice en Bundesliga, Jadon Sancho a parfois eu un peu plus de difficultés à se montrer régulier depuis le début de saison. Et ses écarts de conduite, sanctionnés par le Borussia Dortmund , ne l’ont certainement pas aidé. Mais quel talent… Le jeune international Anglais (19 ans), meilleur passeur du championnat allemand la saison dernière,. Qu’il a d’ailleurs grandement contribué à qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, puisqu’il a été buteur et passeur mardi soir lors du succès décisif contre le Slavia Prague (2-1). "Je travaille dur à l’entraînement, j’écoute mes coéquipiers et le staff, et je veux être performant à tous les matches", a-t-il ensuite expliqué, au moment d’évoquer sa grande forme actuelle. Qui n’a pas échappé à plusieurs grosses cylindrées européennes, qui ont l'ancien Citizen dans le viseur depuis bien longtemps…Il a définitivement mis fin aux espoirs intéristes, s’offrant au passage un record de précocité. En doublant la mise à la 86e minute pour un FC Barcelone considérablement remanié mardi soir à San Siro, Ansu Fati, entré en jeu quelques dizaines de secondes plus tôt, a permis à son club de s’imposer (2-1) et il est devenu à cette occasion. "C’est un rêve. Tout va vraiment extrêmement vite. J’essaie juste de saisir toutes les opportunités. Mais en réfléchissant un peu, je me demande un peu comment j’ai pu faire tout ça", avouait ensuite l’ailier né en Guinée-Bissau, qui a obtenu la nationalité espagnole en septembre et fait ses débuts avec les Espoirs le mois suivant. Un prodige sur lequel le Barça, qui l’a récemment prolongé jusqu’en 2022, compte énormément.