La discipline et la rigueur allemandes sont-elles simplement légendaires ? A priori non et le Borussia Dortmund en aurait donné un aperçu pour le moins équivoque à l'un de ses joueurs. En effet, du côté du Signal Iduna Park, il y a des règles à respecter, et tout le monde doit s'y soumettre, que l'on soit un pion essentiel de la formation dirigée par Lucien Favre ou un simple joueur d'appoint. C'est donc Jadon Sancho qui en aurait fait l'expérience, lui qui vient de débuter sa troisième saison chez les Borussen et s'impose comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs du Vieux continent, à seulement 19 ans.



Dortmund s'impose dans le duel des Borussia :



Revenu trop tardivement de sa convocation chez les Three Lions par Gareth Southgate, l'ancien Citizen de Manchester a été lourdement puni par son club. Pour commencer, l'international anglais a été prié de prendre place en tribunes lors du choc de la 8e journée de Bundesliga, samedi, entre Dortmund et le Borussia Mönchengladbach, leader du championnat. Grâce à un but de Marco Reus, les locaux l'ont emporté et se sont replacés dans la course au titre, mais Jadon Sancho savait bien qu'il n'en avait pas encore terminé avec son petit écart de conduite.

Pour preuve, selon les informations glanées par Bild, l'Anglais a purement et simplement reçu dans la foulée une amende de 100.000€. Une somme conséquente pour un simple retard, même lorsque l'on est rémunéré, comme Jadon Sancho, à hauteur de 200.000€ par semaine, d'après les tabloïds britanniques. Nul doute que le Britannique devrait tout mettre en oeuvre pour éviter ce type de dérapage au cours des semaines et mois à venir, avant de relever potentiellement un nouveau challenge sous d'autres cieux l'été prochain.



