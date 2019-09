Ansu Fati peut rejoindre la Roja

Avec Ansu Fati, tout va vite, très vite. Le prodige du FC Barcelone, qui bat des records de précocité au sein du club catalan, même certains appartenant à Lionel Messi, a vécu il y a peu un moment important. Le jeune joueur de 16 ans, né en Guinée-Bissau en octobre 2002, est désormais citoyen espagnol, le pays où il habite depuis de l'âge de 6 ans. Il a reçu sa nouvelle carte d'identité, comme le montre une photo publiée par le quotidien Sport.

C'est une nouvelle qui ne réjouit pas totalement le FC Barcelone. Cela permet en effet à Ansu Fati d'être sélectionnable pour le Mondial U17, qui aura lieu cet automne, et qui pourrait lui faire manquer un mois de compétition avec son club (du 14 octobre au 17 novembre, au maximum). Le joueur, d'ailleurs, ne serait pas très chaud pour se rendre au Brésil. Selon la Cadena Ser, il préférerait rester à Barcelone pour continuer à essayer de gagner sa place avec les Blaugrana. Aidé en partie par les blessures de Dembélé, Messi et Suarez, il a été utilisé par Ernesto Valverde lors des six derniers matches des Catalans.

D'après Sport, le Barça ne peut rien faire pour s'opposer à la sélection d'Ansu Fati. Non pas en raison des règlements de la Fifa, mais à cause d'une loi espagnole qui oblige les joueurs à répondre favorablement à l'appel de la Roja, à toute catégorie d'âge, sous peine de sanction financière ou de problèmes futurs. Le seul moyen pour qu'Ansu Fati ne dispute pas le Mondial U17, ce serait que son sélectionneur ne fasse pas appel à lui. Mais la fédération espagnole a tout fait pour accélérer sa naturalisation, et le joueur a été inclus dans la présélection transmise à la Fifa.

