Ligue des Champions : Dortmund - Favre au pied du Mur Jaune

Trop, c’est trop… Jamais depuis son arrivée sur le banc de Dortmund, Lucien Favre n’aura été aussi proche de la sortie. Tant et si bien que l’entraîneur suisse pourrait bien servir de fusible mercredi soir du côté de Barcelone. Et comment ne pas donner raison aux supporters de Dortmund et à leur grogne de plus en plus véhémente ? Humilié par le Bayern Munich lors du très attendu Klassiker, proche d’un crash incroyable face à Paderborn, 6e de Bundesliga et distancé, Dortmund s’écroule doucement mais sûrement. Au fur et à mesure que l’infirmerie se remplie, l’équipe perd des points et voit ses objectifs s’éloigner. Le dernier match nul aux allures de fiasco face à Paderborn (3-3) n’a d’ailleurs pas été digéré dans la Ruhr. Mené 3-0 à la pause, les coéquipiers de Marco Reus ont parvenu à arracher le point du nul en toute fin de match. Insuffisant pour calmer le Mur Jaune, devenu un véritable brasier ces derniers jours…

Face à cette situation, le board du club allemand a dû sortir les lances à incendie pour éteindre ce début de feu. « Lucien Favre continue de bénéficier de notre confiance, mais le football est toujours une question de résultats, a déclaré Hans-Joachim Watzke, directeur général du Borussia. Nous devons maintenant nous rassembler pour les matchs de Barcelone et de Berlin. Les deux derniers matchs n’ont pas été bons. Mais nous ne pouvons pas perdre de vue la situation dans son ensemble. L’attitude du Borussia est calme, prudente et critique. L’équipe est maintenant mise au défi d’agir. » Une petite mise au point en guise de rappel qui intervient quelques heures avant d’affronter le FC Barcelone. Deuxième de son groupe et sous la menace de l’Inter Milan, le Borussia doit revenir de son déplacement du Camp Nou avec au moins un point. Sans ça, le prochain match en Bundesliga face au Hertha Berlin aura des allures de match couperet pour Favre.

En plus d’une équipe en perte de vitesse et quelque peu décimée, Lucien Favre doit faire face à une presse déchaînée et hostile. Pour le Die Welt par exemple, « ça ne peut plus durer comme ça avec Favre ». Pour le Bild, quotidien le plus populaire d’Allemagne, « Dortmund est à des années-lumière de son objectif de titre » et « Favre n’est pas un entraîneur pour le titre ». Une presse sans pitié qui tranche avec l’état d’esprit des joueurs de Dortmund, plus que jamais derrière leur coach. C’est le cas de Mats Hummels par exemple. « Je veux dire très clairement que ça n'a rien à voir avec l'entraîneur lorsque nous rendons la balle à l'adversaire sans aucune pression », a déclaré le défenseur allemand. Joueurs, entraîneur et dirigeants auront une nouvelle fois l’occasion de démontrer qu’ils tirent tous dans le même sens au Camp Nou. Histoire de retrouver un Mur Jaune apaisé…