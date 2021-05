L’éclatante revanche de Tuchel

En quatre mois, Tuchel s’est offert Guardiola (trois fois), Simeone (deux fois), Ancelotti, Klopp, Mourinho et Zidane

Un changement tactique réussi et des joueurs convaincus d’aller haut

Les deux derniers entraîneurs du Paris-SG avant Mauricio Pochettino ont donc glané les deux Coupes d’Europe existantes en l’espace de seulement trois jours. Après Unai Emery, qui a remporté la Ligue Europa mercredi à la tête de Villarreal face à Manchester United, Thomas Tuchel a levé le plus beau des trophées, samedi soir dans le ciel de Porto. Quatre mois après avoir pris l’équipe en charge, le coach allemand a décroché la Ligue des Champions avec Chelsea (1-0 contre Manchester City). Une éclatante revanche pour l’ancien technicien du Borussia Dortmund.Les choses s’étaient délitées à Paris et Thomas Tuchel, finaliste de la Ligue des Champions quatre mois plus tôt (0-1 contre le Bayern Munich), avait été remercié à la surprise générale à la veille de Noël après une large victoire devant Strasbourg au Parc des Princes (4-0), le 23 décembre. On sentait bien que l’histoire se rapprochait de la fin tant les rapports s’étaient compliqués avec les dirigeants, mais Leonardo, avec qui les relations n’avaient jamais été vraiment au beau fixe, avait tranché dans le vif et évité de le faire plus tard, en fin de saison maximum.Viré le 23 décembre 2020 et recasé le… 26 janvier 2021. Un peu plus d’un mois après son départ de la Capitale française, l’Allemand était nommé à la tête de Chelsea, club de Londres, la capitale anglaise. Tuchel remplaçait Frank Lampard limogé pour manque de résultats à la barre des Blues, 9emes en Premier League. Quatre mois, plus tard, le coach de 47 ans a décroché la plus belle des compétitions et qualifié Chelsea en Ligue des Champions grâce à une belle 4eme place en Premier League !Oui, en seulement quatre petits mois, Tuchel a accompli un travail sensationnel en redonnant de l’aplomb à une formation qui ne parvenait plus à gagner. L’Allemand a changé le système tactique en installant un 3-5-2 et redonné confiance à des éléments qui en manquaient. S’il n’a pas remporté son premier match avec les Blues (0-0 contre Wolverhampton), les victoires se sont enchaînées remarquablement. Chelsea est devenue une redoutable formation, solide en défense et très bien organisée, avec une belle efficacité en attaque.En quelques mois, Tuchel a battu les équipes de Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, José Mourinho, Diego Simeone (deux fois), Zinédine Zidane et il s’est offert à trois reprises le Manchester City de Pep Guardiola ! Trois sur trois face au coach catalan, présenté comme le meilleur entraîneur du monde. Une fois en Premier League, une fois en demi-finale de Cup et la dernière, donc, en finale de la C1, samedi soir. « C'est le match le plus important en Europe, c'est une finale exceptionnelle et on a gagné, c'est incroyable. Je suis très fier, mais j'étais fier en amont parce que j'ai toute confiance dans ce groupe, c'est un groupe très, très fort », a glissé le natif de Krumbach à Porto.La force de Tuchel est d’avoir su relancer des joueurs comme Rüdiger ou Christensen en défense et redonné confiance ou convaincu des joueurs comme Azpilicueta, James, Ziyech, Pulisic ou Havertz qu’ils pouvaient aller loin. Et même Werner, si on en attend évidemment davantage dans son rôle d’attaquant et de buteur. Tuchel a aussi gagné avec Thiago Silva, parti de Paris déçu l’été dernier. Quant à Kanté, on le savait capable de grandes performances et il a retrouvé un niveau exceptionnel. Pas épargné par les blessures, le milieu français a tout simplement terminé la Ligue des Champions en étant élu meilleur joueur de la demi-finale aller, de la demi-finale retour et de la finale ! Prodigieux. Tuchel, déchaîné, que l’on a vu à plusieurs reprises exhorter les supporters de Chelsea au bord du terrain samedi soir, a remobilisé tout ce beau monde et l’a amené sur le toit de l’Europe. Chapeau.