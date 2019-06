Le plaidoyer d'Aulas pour la réforme de la C1

Il y a un mois, la LFP convoquait une assemblée générale extraordinaire pour soumettre au vote les différents clubs professionnels français face à la réforme potentielle de la Ligue des champions. Une refonte prévoyant davantage de matches pour les formations engagées et la garantie pour les trois quarts d’entre elles de disputer à nouveau la compétition l’année suivante - avec 24 billets verrouillés pour 32 participants. Soit la promesse d’un réel appauvrissement des différentes ligues nationales.

Cette consultation a vu 32 des 35 votants rejeter le projet suggéré par l’UEFA et l’association des clubs européens (ECA). Seuls trois clubs concernés ayant préféré s’abstenir: le PSG, l’OM et l’OL. Il y a trois semaines sur RMC, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud ne cachait pas son intérêt pour cette révolution annoncée de la C1, à l’horizon 2024. "Je pense d'abord qu'il faut se demander si c'est le sens de l'histoire d'aller vers une ligue fermée ou quasiment fermée. Je pense que oui, qu'on le veuille ou non. C'est l'évolution du football. On assiste à une vraie mutation." Son homologue rhodanien Jean-Michel Aulas ne dit pas autre chose.

Ce samedi, en marge de l’officialisation de l’entrée de l’OL au capital de l’Asvel d’un certain Tony Parker, le patron des Gones s’est dit ouvertement favorable à un cheminement de la Ligue des champions vers une ligue fermée ou semi-fermée, à l’image de ce qui se pratique dans le basketball, en NBA ou en Euroligue par exemple. "Le basket est en avance sur le football. Sur les organisations en matière de franchises, de ligues plus ou moins fermées. Il y a un débat qui anime de manière fantastique la planète football sur ligue fermée, pas fermée… On se rend compte que le basket est déjà bien en avance !" Un mois plus tôt, le même Jean-Michel Aulas avait clamé dans les pages du Journal du Dimanche que la réforme voulue par l’UEFA ne le dérangeait pas: "Sur les principes, plein de choses me vont bien."

L’UEFA a lancé ces jours-ci une grande consultation des différentes fédérations nationales afin de peaufiner son dessein. Avec pour date butoir le 15 juillet prochain. La LFP a d’ores et déjà présenté son propre projet, intégrant bel et bien la notion de ligue semi-fermée. Le verdict de l’UEFA devrait être rendu à l’issue d’un concile exceptionnel programmé le 11 septembre prochain à Nyon.