Depay, leader et bientôt capitaine ?

Memphis Depay était présent en conférence de presse, lundi, à la veille de la 4e rencontre de l’OL en Ligue des champions, contre Benfica. Cela tombe bien, il est l’homme providentiel des Gones en ce moment. L’international néerlandais a marqué lors des trois derniers matches de la formation de Rudi Garcia, en inscrivant même le but de la victoire à Toulouse à la 95e minute, samedi dernier. Le prodige de 25 ans peut-il devenir - enfin - le grand leader de son équipe ?

"Mon rôle dans ce club, depuis trois ans, est assez clair. Je veux être un joueur important. J’ai de l’expérience, même si je suis encore jeune, mais je ferai tout pour mener l’équipe, pour apporter ma bonne humeur, pour que mes coéquipiers progressent. Je dois aussi me développer en tant que joueur. J’apprends de mes coéquipiers et eux apprennent de moi. Il y a des leaders par la parole et d'autres par les actes. Je veux être les deux", a ainsi rétorqué l’ancien flop de Manchester United.

Dubois 5e capitaine de Garcia

S’il a hérité du brassard de capitaine lors de la victoire contre Metz (2-0), il y a 10 jours, Memphis Depay n’est pas certain de récupérer officiellement ce statut. Rudi Garcia change en effet de capitaine à chaque match depuis sa prise de fonctions (mardi soir, Léo Dubois succédera à Marcelo, Anthony Lopes, Memphis Depay et Jason Denayer) et établira une hiérarchie lors de la fenêtre internationale, la semaine prochaine. "Je considère que si je n’ai pas vu tous les leaders à l’œuvre, je n’aurais pas encore d’avis complet", a expliqué le coach.

En attendant, Depay doit surtout continuer à marquer et à parfaire son association avec Moussa Dembélé aux avant-postes du 4-4-2 du moment. "On communique beaucoup, sur le terrain comme en dehors, et on attend beaucoup de chacun de nous", assure le Néerlandais. Rudi Garcia est optimiste à ce sujet, il estime que "les relations s’améliorent" entre les joueurs lorsque le système reste "identique". Même si, on le sait, Depay n’a besoin de personne pour faire des différences.