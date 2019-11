Depay en feu !

Peut-être un effet Rudi Garcia. L’Olympique Lyonnais, à Toulouse (2-3), vient en tout cas de conquérir sa deuxième victoire d’affilée pour la première fois depuis… la deuxième journée de championnat, ce moment où la France entière pensait que les Gones allaient disputer le titre au Paris Saint-Germain après avoir passé un 3-0 à Monaco et un 6-0 à Angers. On parle souvent de victoires fondatrices dans une saison, et l’OL serait bien inspiré de surfer effectivement sur cette drôle de vague déclenchée en Haute-Garonne.

L’OL est passé par toutes les émotions, avec d’abord cette nouvelle erreur majuscule d’Anthony Lopes, qui a marqué contre son camp à l’heure de jeu. Et puis Memphis Depay, au bout du bout de cet improbable match de la peur, a tout montré: son talent, sa capacité à être décisif à la 95e minute (!), et surtout l’affirmation de son statut de joueur clé de son club. Il n’est pas trop tard, bien au contraire, les Rhodaniens étant encore dans les clous en Ligue des champions et revenant déjà dans la première moitié de tableau en Ligue 1.

Dubois: "Il y a un mois, on n'aurait pas gagné"

"On avait mis un mot dans le vestiaire avant le match: caractère, révèle Léo Dubois sur beIN SPORTS. Même dans la difficulté, on a prouvé qu’on en avait. C’est toujours important de gagner un match comme ça, il y a un mois on ne l’aurait pas fait. Ça fait du bien." Max-Alain Gradel est lui sonné: "C’est très dommage, c’est frustrant. On n’apprend pas de nos erreurs, on n’arrive pas à rester concentrés 95 minutes, comme à Rennes… Il faut qu’on apprenne." Car oui, tout avait bien commencé, et même recommencé, pour les hommes d’Antoine Kombouaré.

Yaya Sanogo avait vite ouvert le score (15e), et après l’égalisation de Depay (1-1, 26e) et un gros raté de Moussa Dembele (39e), cette cagade d’Anthony Lopes dans les airs redonnait donc l’avantage au TFC (2-1, 55e). Et si Moussa Dembele a ramené le score à une nouvelle égalité (2-2, 67e), Efthymios Koulouris a fracassé la barre à bout portant peu de temps après (74e). Finalement, Depay a poussé à son tour (87e) et a donc fini par marquer (2-3, 90e+5), à la conclusion d’une formidable accélération. Lyon revient à trois points du podium, même si Nantes doit encore jouer dimanche.