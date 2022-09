« C'est énorme ! »



Only 19 years old and already Player of the Match in the Champions League: Abakar Sylla! 👏🏻🤩 #CLUB04 #UCL pic.twitter.com/uzCAOWFvwW

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) September 7, 2022

. Mercredi, le défenseur ivoirien du FC Bruges,, a fait de sesla belle histoire de la soirée. Chargé de marquer Patrik Schick, le jeune Ivoirien a non seulement réduit au silence le redoutable Tchèque, mais il s'est aussi mué en. L'antre des Blauw-Zwart a explosé quand, à quelques minutes de la pause (42e), le jeune homme a placé sa tête pour inscrire ce qui allait être l'unique but de la rencontre (1-0).Désignépar l'UEFA, le rookie de la soirée a été, ravis d'avoir vu leur équipe démarrer cette phase de poules par un succès grâce à ce jeune talent. « Ce match, c’est énorme ! Je ne sais pas comment dire, il n’y a pas vraiment de mots pour expliquer cette joie qui est en moi. Mon premier match de Champions League et je suis élu homme du match, c’est énorme », a réagi Abakar Sylla.Arrivé l'an dernier de la(Société Omnisports de l'Armée), le club basé à Yamoussoukro, le héros du soir a de l'appétit. « Avec cette victoire, c’esten Ligue des Champions, mais on va encore bosser pour avoir d’autres résultats positifs. » Comme à l'époque d'Odilon Kossounou (2019-2021), parti depuis au... Bayer Leverkusen, le public ivoirien va désormais suivre d'un peu plus près les résultats du FC Bruges.