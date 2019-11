La célébration de Wijnaldum et De Jong contre le racisme

Georginio Wijnaldum celebrated his goal with an anti-racism message. pic.twitter.com/zENn16FkVj

— ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2019

Les Pays-Bas se sont imposés ce mardi soir contre l'Estonie (5-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2020. Une victoire écrasante lors de laquelle le milieu de terrain des Oranges, Georginio Wijnaldum, a inscrit un triplé et réalisé un très beau geste pour la lutte contre le racisme. Suite à son premier but inscrit à la sixième minute, le joueur de Liverpool a été félicité par ses coéquipiers. Il a ensuite posé avec Frenkie De Jong, et les deux hommes ont montré aux caméras leur avant-bras de couleurs différentes. Un beau message qui intervient deux jours après la prise de position de Wijnaldum dans [LINK url="https://sports.orange.fr/football/autres/article/pays-bas-wijnaldum-demande-des-sanctions-apres-un-incident-raciste-lors-d-un-match-exclu-CNT000001lqEkb.html"]une affaire de racisme[/LINK] qui a frappé un match de deuxième division néerlandaise le week-end dernier.Ahmad Mendes Moreira, joueur de l'Excelsior Rotterdam, a été victime de cris de singes ce week-end de la part de supporters de Den Bosch. Il a quitté la pelouse et la rencontre a été interrompue plusieurs minutes. Ce lundi, Georginio Wijnaldum s'était montré très affecté en conférence de presse par cet acte raciste et avait demandé des sanctions : « L'incident raciste en Eerste Divisie m'a vraiment frappé sur un plan personnel. Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose se produise aux Pays-Bas. Je suis vraiment choqué. »