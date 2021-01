Bleus, la course à l'Euro: Umtiti se montre, Thuram se reprend

Mbappé brille à nouveau

Après quatre matches sans marquer, Kylian Mbappé a réagi contre Montpellier vendredi avec un doublé qui a conduit le Paris SG vers un succès facile (4-0). Sa performance de haute volée comporte aussi une passe décisive, à destination de Neymar. S'il a fait taire les critiques, l'attaquant a relancé les discussions autour de son avenir, alors que restent en suspens les négociations autour de son contrat expirant en 2022. Mbappé est "en réflexion", a-t-il assuré.

Umtiti revoit la lumière

En l'absence de Gerard Piqué, toujours blessé à un genou, Ronald Koeman a décidé de relancer Samuel Umtiti en charnière centrale aux côtés de Ronald Araujo, alors que Clément Lenglet est resté sur le banc. Pour sa deuxième titularisation de la saison en Liga, "Big Sam" a rarement été mis en danger par les offensives du relégable Elche (victoire 2-0), tout en se montrant serein dans les relances. "Umtiti a très bien joué. Défensivement, on a été très bien", a salué le technicien néerlandais. Absent des Bleus depuis juin 2019, contrarié par des douleurs au genou gauche durant tout le début de saison, l'ancien Lyonnais retrouve peu à peu le rythme chez les Blaugranas.

Thuram, retour gagnant

Après avoir purgé une suspension de cinq matches pour avoir craché sur un adversaire, Marcus Thuram a rappelé sa qualité à ceux qui l'avaient oubliée: son but a contribué au succès précieux de Mönchengladbach contre Dortmund (4-2), vendredi. "Evidemment Marcus Thuram a passé un moment difficile", a expliqué son entraîneur Marco Rose, qui "espère de tout coeur qu'il va de nouveau refaire les gros titres pour des raisons sportives. C'est ce qu'il a commencé à faire (avec ce but) et c'est très bien pour lui". Entré à la 65e minute, il a gagné à la 78e minute un duel aérien sur corner contre l'international allemand Emre Can pour marquer de la tête le quatrième but de son équipe, son troisième de la saison en Bundesliga.

Dubois, derby remarqué

Le pied droit de Léo Dubois a fait des merveilles dimanche dans le derby enlevé haut la main (5-0) par les Lyonnais dimanche à Saint-Etienne. Le latéral a parfaitement déposé deux coups francs sur la tête de Marcelo pour le 2-0 puis le 3-0 avant et après la pause. L'ancien Nantais, passeur décisif à deux reprises, ne l'avait été qu'une seule fois depuis le début de saison. La doublure de Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense des Bleus marque des points dans un secteur de jeu où l'équipe de France est assez démunie, à quatre mois et demi du début de l'Euro.