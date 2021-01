C'est un match pour le moins prolifique, qui s'est déroulé, ce vendredi soir, entre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, dans le cadre de la 18ème journée de Bundesliga. Battu mardi contre le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund savait que la rencontre serait compliquée. Dès la 11ème minute, Nico Elvedi a ouvert le score pour Gladbach, avant que son équipe ne se saborde avec des ballons perdus. Opportuniste, le duo formé par Jadon Sancho et Erling Haaland a su en profiter avec un doublé de l'attaquant norvégien (22ème et 28ème). Toutefois, quatre minutes après le second but d'Haaland, Elvedi a répondu à son tour, en remettant les compteurs à égalité d'un tir du pied gauche devant Roman Bürki (32ème).

Marcus Thuram, d'une tête imparable, a crucifié Dortmund



Avec un score de parité à la pause, on pouvait se demander si le second acte allait connaître un rythme aussi dense que le premier. Très rapidement, Ramy Bensebaini a permis au Borussia Mönchengladbach de mener suite à un tir imparable alors qu'il s'était joué de Julian Brandt d'un crochet pour s'ouvrir un angle de tir (49ème). Le break aurait pu être réalisé mais Alassane Plea, trop maladroit, a ouvert son pied de manière trop ample et raté un duel qui semblait crucial face à Roman Bürki (53ème). Fort heureusement pour eux, les joueurs dirigés par Marco Rose ont su gérer l'avantage au score, sans paniquer par la suite.



Mieux encore, pour son retour après avoir purgé ses cinq matches de suspension pour avoir craché au visage d'un adversaire le 19 décembre, Marcus Thuram - entré en jeu à la 65ème - a marqué d'un coup de tête imparable (79ème). Portant le score à 4-2, l'attaquant français a certainement gagné du même coup, des points dans l'esprit de son entraîneur. Au final, le Borussia Mönchengladbach remporte un succès logique et dispose, à la quatrième place de la Bundesliga, de deux points de plus sur son adversaire du soir. Le Borussia Dortmund, lui, concède une seconde défaite consécutive et au vu des visages affichés par Haaland, Reus et consorts, doit se poser de nombreuses questions.