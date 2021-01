Les sorties s'enchaînent et l'impression laissée demeure la même, pour ce Barça emprunté. Après être passé par la toute petite porte face à des amateurs en Coupe du Roi cette semaine, les Blaugrana ont à nouveau livré une prestation quelconque pour venir à bout d'Elche, l'un des plus petits budgets de Liga - formation classée avant-dernière au coup d'envoi.

Un Barça toujours aussi quelconque...



Lionel Messi ne fait peut-être pas la campagne la plus brillante de sa carrière, mais l'Argentin, qui purgeait son 2e match de suspension, a encore manqué dans la construction du jeu. Avec un Antoine Griezmann davantage présent dans la zone de finition, les Blaugrana ont éprouvé les pires difficultés à percer le bloc bas et dense des locaux. En panne d'idées dans le jeu, les hommes de Koeman ont dû s'en remettre à des initiatives individuelles - par des percussions, notamment du jeune Pedri, ou des frappes lointaines.



Mais le Barça est tout de même parvenu à trouver l'ouverture, au meilleur moment, avant la mi-temps. Sur un débordement de Braithwaite, le centre du Norvégien, mal apprécié, a trouvé De Jong, complètement esseulé, qui n'est pas fait prier pour pousser le ballon au fond des filets (0-1, 39e). Dans une position confortable, le Barça n'a pas pu éviter quelques frayeurs dans le second acte, à l'image de cette incroyable opportunité de Rigoni, parti seul au bout avant de buter sur un grand Ter Stegen (57e). Bien-sûr, le vice-champion d'Espagne a également eu quelques situations pour faire le break, qui est finalement intervenu par Riqui Puig en toute fin de match (0-2, 89e). Barcelone avance. Petitement.