Après six mois de chômage technique, Diego Costa est sur le point de rechausser les crampons. L’expérimenté attaquant espagnol pourrait s’engager avec le nouveau champion de Turquie, le Besiktas d’Istanbul.

Un contrat de deux ans pour Diego Costa

Les discussions sont à un stade très avancées entre l’ancien buteur de l’Atlético et les responsables stambouliotes. La presse turque fait état d’un contrat deux ans proposé au joueur, avec un salaire net de 2,5 millions d'euros plus une prime de transfert. Costa avait déjà été proche de rejoindre le Besiktas en 2011, mais le transfert a finalement capoté après qu’il ait subi une sérieuse blessure au genou.