Un titre et un Soulier d'ébène au compteur

Après la vente de Cyriel Dessers à la Cremonese, promue en Serie A, Genk ne sera pas resté longtemps sans buteur. Le club belge annonce ce lundi le retour de la star maison Mbawana Ally Samatta. L'attaquant international tanzanien (29 ans, 68 sélections, 22 buts) débarque de Fenerbahçe pour un prêt d'une saison, au terme duquel une option d'achat pourra être activée.Couvert de titres avec le TP Mazembe, l'ancien buteur des Corbeaux revient ainsi sur les terres limbourgeoises où son aventure européenne a commencé. Arrivé en janvier 2016 en provenance de Lubumbashi, l'avant-centre portera les couleurs du Racing jusqu’en janvier 2020, totalisant 76 buts et 20 passes décisives en l’espace de 191 matchs.Grand artisan du titre de 2019, Samatta avait alors été désigné Soulier d'ébène, récompense remise au meilleur joueur africain évoluant dans l'élite belge. Déjà prêté, à l'Antwerp cette fois, la saison passée, le canonnier avait inscrit 9 buts et délivré 5 passes décisives en 39 matchs la saison passée. Le natif de Dar es Salam rejoint cette saison une équipe qu'il connaît comme sa poche et qui occupe la deuxième place provisoire de l'élite belge avec un bilan de 9 points sur 12 possibles.