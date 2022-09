Vuelta (E19) : Pedersen remporte sa troisième étape, Evenepoel tranquille

Et de trois pour Mads Pedersen ! Depuis l’abandon de Sam Bennett, qui avait régné sur le début de Vuelta, le Danois est clairement le meilleur sprinteur de ce Tour d’Espagne 2022, et après la 13eme et la 16eme étape, il a remporté la 19eme étape ce vendredi. L’ancien champion du monde s’est imposé au sprint devant le Britannique Fred Wright, qui a donc raté une belle occasion de rendre hommage à la reine Elizabeth II, et devant le Belge Gianni Vermeersch.Le maillot rouge Remco Evenepoel, arrivé 40eme dans le peloton de tête qui comptait 55 éléments, n'a pas été inquiété lors de cette journée.Cette étape placée entre deux grosses journées de montagne, au profil particulier avec une boucle autour de Talavera de la Reina et deux ascensions du Puerto del Pielago (2eme catégorie), aux 30eme et 95eme kilomètres, n’aura pas été très riche en spectacle. L’échappée du jour s’est formée après une dizaine de kilomètres, avec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Brandon McNulty (UAE Team Emirates) et Ander Okamika (Burgos-BH), et ce dernier a franchi en tête le premier sommet. Derrière, Lawson Craddock, Chris Harper et Mikel Bizkarra, qui étaient partis en contre, ont été repris par le peloton dans la descente.Richard Carapaz en a profité pour conforter son maillot à pois en passant en tête du deuxième sommet. Et ensuite ? Plus rien jusqu’au sprint final remporté par Mads Pedersen, après un beau travail de son équipe Trek-Segafredo. Samedi, les choses sérieuses vont reprendre lors de l’avant-dernière étape, avec une arrivée au sommet du Puerto de Navacerrada, après avoir gravi deux autres cols de première catégorie durant la journée. Un dernier effort pour Remco Evenepoel…2- Fred Wright (GBR/Bahrain Victorious) mt3- Gianni Vermeersch (BEL/Alpecin-Deceuninck) mt4- Ben Turner (GBR/Ineos Grenadiers) mt5- Mike Teunissen (PBS/Jumbo Visma) mt6- Jonas Koch (ALL/Bora-Hansgrohe) mt7- Omer Goldstein (ISR/Israël Premier Tech) mt8- Raul Garcia Pierna (ESP/Kern Pharma) mt9- Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) mt10- Dylan Van Baarle (PBS/Ineos Grenadiers) mt...22-...Enric Mas (ESP/Movistar) à 2’07Juan Ayuso (ESP/UAE Team Emirates) à 5’14Miguel Angel Lopez (COL/Astana Qazaqstan) à 5’56Carlos Rodriguez (ESP/Ineos Grenadiers) à 6’49João Almeida (POR/UAE Team Emirates) à 7’14Thymen Arensman (PBS/DSM) à 8’09Ben O’Connor (AUS/AG2R-Citroën) à 9’34Rigoberto Uran (COL/EF Education-Easypost) à 9’56Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 12’03...

An Error Occurred: Internal Server Error

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.