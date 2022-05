Top 14 : La finale se jouera à Marseille en 2024

Les demi-finales en Espagne en 2023 et à Bordeaux en 2025



Le Comité Directeur de la LNR a désigné, après étude approfondie des dossiers, les villes hôtes ci-dessous :

- Demi-finales du TOP 14 2022/2023 : San Sebastián

- Finale du TOP 14 2023/2024 : Marseille

- Demi-finales du TOP 14 2024/2025 : Bordeaux



📄➡️ https://t.co/hAcKHvn7QA pic.twitter.com/1uJCgTstb5



— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) May 9, 2022

Quand les Jeux de Paris profitent à... Marseille. En raison des Jeux Olympiques de Paris 2024 (26 juillet au 11 août 2024),Ce lundi, la LNR a annoncé que les Jeux dans la capitale l'avaient obligé à délocaliser la finale du Championnat de France en 2024 et à la programmer dans le Sud de la France, en l'occurrence dans les Bouches-du-Rhône dans l'enceinte où l'Olympique de Marseille reçoit en football et où le RC Toulon avait accueilli (et battu : 19-15) récemment le champion de France en titre Toulouse pour le compte de la 23eme journée de Top 14. "La tenue des Jeux Olympiques 2024 à Paris et les conditions d’utilisation du Stade de France par l’évènement, ne permettent pas le déroulement au Stade de France de la finale du Top 14.""La finale de la saison 2023/2024 du Top 14 se jouera donc à Marseille", a fait savoir l'instance, qui en a profité au passage pour faire part de deux autres informations, concernant cette fois les demi-finales.Deux ans plus tard, le rendez-vous fera en revanche son retour à Bordeaux, qui avait déjà accueilli l'événement en 2019. En 2024, avant cette finale qui se disputera donc à Marseille, c'est Lille qui aura l'honneur d'héberger les demies. Cela avait déjà été le cas la saison dernière.