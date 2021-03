Top 14 - Bayonne : Huw Jones a donné son accord

Erbinartegaray va signer aussi

C'est un gros coup que s'apprête à faire l'Aviron Bayonnais ! Le club basque, actuel avant-dernier du Top 14, a obtenu l'accord de Huw Jones pour signer un contrat de deux ans, révèle Midi Olympique dans son édition de ce lundi. Bien sûr, il faudra que le club se maintienne dans l'élite du rugby français pour que l'accord oral se transforme en réelle signature de contrat (rappelons que si Bayonne reste 13eme, il devra se rendre chez le perdant de la finale des barrages de Pro D2 pour y disputer le barrage d'accession)., à la Western Province et aux Stormers. International écossais depuis l'été 2016, il compte 29 sélections pour le XV du Chardon (11 essais marqués), même s'il n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde 2019. Il était remplaçant lors des deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations 2021, qui ont vu l'Ecosse s'imposer en Angleterre puis perdre à domicile contre le pays de Galles. En club, il a joué cette saison neuf matchs de Pro 14 (4 essais) et un de Champions Cup.« Nous discutions d’une prolongation de contrat avec lui mais il a décidé de ne pas donner suite et de partir. C’est un grand joueur, qui a bien joué pour nous ces dernières années, en 15 et en 13. Mais il a décidé d’aller voir ailleurs et nous allons devoir avancer en tant que club », a réagi l’entraîneur-adjoint des Warriors, Kenny Murray. Toujours selon Midi Olympique, l'Aviron va également faire signer pour deux ans l'arrière de 20 ans Arnaud Erbinartegaray, qui joue à Mauléon en Fédérale 1.