Bordeaux-Bègles : Barbeary pisté pour renforcer la troisième ligne

Barbeary dans le viseur mais...

Christophe Urios pourrait prochainement être à nouveau opportuniste. En effet, après avoir profité des difficultés financières des Worcester Warriors pour attirer le troisième-ligne italien Renato Giammarioli, Bordeaux-Bègles pourrait à nouveau tirer parti des soucis connus par une formation d’outre-Manche pour renforcer un secteur de jeu en grande souffrance. Alors que Cameron Woki a rejoint cet été le Racing 92 avant la fin de son contrat et qu’Alexandre Roumat a cédé aux sirènes du Stade Toulousain, le staff de l’UBB doit composer avec les blessures de Guido Petti, Antoine Miquel et Caleb Timu, auxquelles s’ajoute celle de Jean-Baptiste Lachaise. En l’état actuel des choses, Christophe Urios ne peut compter que sur Mahamadou Diaby, Renato Giammarioli et Bastien Vergnes-Taillefer comme éléments d’expérience à ce poste. Or, ce dernier a été appelé par Fabien Galthié pour préparer la tournée de novembre du XV de France. En conséquence, à moins de faire confiance aux espoirs du club tels Pierre Bochaton, l’arrivée d’une recrue semble nécessaire.Une des solutions pourrait venir d’Angleterre. En effet, les Wasps ont été suspendus de toute compétition alors que le club basé à Coventry traverse une très mauvaise passe sur le plan économique. L’ensemble des joueurs a été libéré de leurs contrats et attirent déjà les convoitises. Selon les informations du quotidien britannique The Daily Telegraph, Bordeaux-Bègles serait déjà sur les rangs pour attirer en Gironde le troisième-ligne Alfie Barbeary mais n’est pas le seul à faire les yeux doux au joueur de 22 ans. « Alfie Barbeary est connu pour avoir eu des discussions avec au moins trois clubs de Premiership alors qu'il réfléchit à la perspective de se rendre en France avec l’UBB », annonce dans ses colonnes le quotidien. Toutefois, alors que l’intéressé a intégré le groupe élargi mis en place par Eddie Jones lors du dernier Tournoi des 6 Nations puis de la tournée estivale du XV de la Rose, une arrivée en Top 14 ne serait pas sans conséquences pour Alfie Barbeary. En effet, il ne serait alors plus sélectionnable à un an de la Coupe du Monde.