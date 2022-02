XV de France : Le groupe de 42 avec Flament et Bibi Biziwu pour préparer l'Irlande

Retrouvez la liste des 14 joueurs sélectionnés pour rejoindre le groupe du #XVdeFrance, au titre de la convention entre la FFR et la @LNRofficiel, pour préparer le match contre l'Irlande samedi prochain !

Haouas reste à l’écart

Le groupe de 42 joueurs sélectionné pour préparer France-Irlande

Fabien Galthié et son staff ont décidé de garder un groupe quasiment intact. Quelques heures après la victoire du XV de France face à l’Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations, 40 des 42 joueurs ayant pris part à la préparation de la rencontre contre la Squadra Azzurra vont retrouver Marcoussis afin de se mettre en condition pour défier l’Irlande le week-end prochain, toujours au Stade de France. Le premier changement à signaler concerne la troisième ligne. En effet, le Montpelliérain Florian Verhaeghe a été remplacé numériquement par Thibaud Flament. Le Toulousain, testé positif au coronavirus à la fin du mois de janvier, avait été laissé à la disposition de son club pour le match à Biarritz ce samedi. Jérôme Rey, quant à lui, cède sa place à Daniel Bibi Biziwu au poste de pilier.Blessé à une cheville sur la toute dernière action du match face à l’Italie ce dimanche, Jonathan Danty ne quittera pas Marcoussis dans l’immédiat, son nom figurant parmi les six trois-quarts centres sélectionnés par Fabien Galthié. Toutefois, un nom n’apparaît pas dans cette liste, celui de Mohamed Haouas. Le pilier montpelliérain n’a pas pu prendre part à la préparation pour le duel face à la Squadra Azzurra en raison d’un procès le concernant. Condamné à 18 mois de prison avec sursis et 15000 euros d’amende pour cinq cambriolages ayant eu lieu en 2014, Mohamed Haouas n’a pas été appelé en vue du match face à l’Irlande. Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Cyril Baille, Uini Atonio, Dorian Aldegheri et donc Daniel Bibi Biziwu ont la confiance du staff du XV de France à ce poste.Demba Bamba, Jean-Baptiste Gros, Cyril Baille, Uini Atonio, Dorian Aldegheri, Daniel Bibi BiziwuJulien Marchand, Peato Mauvaka, Gaëtan BarlotPaul Willemse, Bernard Le Roux, Thibaud Flament, Thomas Lavault, Romain TaofifenuaIbrahim Diallo, Paul Boudehent, Grégory Alldritt, Anthony Jelonch, Cameron Woki, Dylan Cretin, Sekou Macalou, François Cros, Yoan TangaMaxime Lucu, Antoine Dupont, Baptiste CouilloudMatthieu Jalibert, Romain Ntamack, Antoine HastoyDamian Penaud, Donovan Taofifenua, Gabin Villière, Matthis LebelGaël Fickou, Virimi Vakatawa, Yoram Moefana, Jonathan Danty, Tani Vili, Jules FavreMelvyn Jaminet, Brice Dulin, Thomas RamosEn italique, les quatorze joueurs qui complètent le groupe sélectionné pour le match face à l'Italie.