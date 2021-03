XV de France : De la frustration mais du positif à tirer de la défaite pour Fabien Galthié

La déception est, bien évidemment, au rendez-vous. Sur la pelouse de Twickenham, le XV de France a une nouvelle fois vu la victoire lui échapper en toute fin de match. Mais, Fabien Galthié l’a assuré en conférence de presse d’après-match, « l’équipe a fait un grand match ». Toutefois, l’entraîneur tricolore a concédé qu’« il y a ce dénouement, il faut le digérer ». Le mot d’ordre du staff tricolore à la sortie de la pelouse est la fierté. « Globalement, il y a de quoi être fier des joueurs, de leur solidarité », ajoute l’ancien demi de mêlée. Mais, sur le déroulement du match, Fabien Galthié a convenu que les deux mi-temps ont eu des caractéristiques bien différentes avec une gestion de l’effectif qui semble avoir donné raison aux choix d’Eddie Jones. « Il n'y a pas eu énormément de rugby sur la deuxième mi-temps. Autant la première avait été très rythmée, autant la deuxième a été plus saccadée, assure l’entraîneur des Bleus. Sur la fin, ils ont réussi à chercher la victoire. On dira donc qu'ils ont mieux terminé. » Assurant que ses joueurs « terminent plutôt dans un bon état physiquement », le patron des Bleus ne voit pas de raison de dire que c’est « la gestion de la fin de match qui pose problème ».

Galthié : « Le goût de la défaite est différent »

Comme lors de l’édition 2020 du Tournoi des 6 Nations, le XV de France a vu ses espoirs de Grand Chelem s’évanouir au sortir de la quatrième journée. Mais, aux yeux de Fabien Galthié, « c’est très différent » en raison du contexte des deux rencontres. « En Ecosse, l'équipe avait joué à quatorze pendant cinquante minutes et avait terminé loin. Là, on est devant jusqu'à trois ou quatre minutes de la fin, tempère l’entraîneur des Bleus. Le goût de la défaite est différent. En termes d'expérience et de vécu, c'est différent aussi. » Assurant qu’« il faut traverser les matchs », Fabien Galthié voit dans cette défaite une opportunité de « continuer à progresser ». La question est maintenant de repartir de l’avant en vue du duel face au pays de Galles, qui jouera le Grand Chelem samedi prochain sur la pelouse du Stade de France. « On va digérer ensemble ce résultat et basculer dès maintenant sur le pays de Galles. Ce match commence tout de suite, assure un Fabien Galthié volontaire. Il dépend de notre capacité à partager et vivre ensemble la frustration pour se projeter sur le rendez-vous qui nous attend samedi prochain. » Face à des Gallois qui auront tout à jouer, le XV de France aura à cœur d’effacer ce coup d’arrêt.