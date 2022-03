Tournoi des 6 Nations (U20/J5) : Vainqueurs de l'Angleterre, les Bleuets terminent sur une bonne note

🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐋𝐄 𝐂𝐑𝐔𝐍𝐂𝐇 𝐄𝐒𝐓 𝐁𝐋𝐄𝐔 ! Les Bleuets remportent leur 4e victoire dans ce #SixNationsU20 et terminent en beauté ce soir à la 2e place du tournoi ! Bravo les garçons !#FRAANG #FranceU20 #NeFaisonsXV pic.twitter.com/RyfiLzJbwy

— France Rugby #LeTournoiEstBleu 🏆🇫🇷 (@FranceRugby) March 20, 2022

L’Angleterre a réagi trop tard pour battre les Bleuets

Le Grand Chelem pour l’Irlande

TOURNOI DES 6 NATIONS U20 2022 / 5EME JOURNEE

Dimanche 20 mars 2022

Classement final

Au lendemain de leurs aînés, les Bleuets ont également su venir à bout de l’Angleterre. En clôture du Tournoi des 6 Nations U20, sur la pelouse du Stade Aimé-Giral, les Tricolores ont laissé les Anglais frapper les premiers. Louie Johnson a ouvert la marque dès la 2eme minute sur pénalité mais la réponse des Bleuets a été immédiate. La minute suivante, Eliott Yemsi est allé conclure victorieusement un ballon porté conquérant. Plus solides en mêlée, les Bleuets ont corsé l’addition par la botte de Léo Barré à la 20eme minute. Voulant continuer sur leur lancée, les moins de 20 ans français ont continué à pousser mais la défense anglaise a tenu bon jusqu’à la mi-temps, atteinte avec un écart inchangé de sept longueurs. La pause n’a pas fait évoluer la physionomie de la rencontre, pas plus que la pluie qui s’est invitée sur Perpignan. Après avoir vu son équipe pousser les Anglais à la faute, Max Auriac a ajouté trois points mais, trois minutes plus tard, la réaction anglaise est intervenue.Henry Arundell a trompé la vigilance du rideau défensif tricolore pour aplatir le premier essai du XV de la Rose dans cette rencontre. Si la tension est allée crescendo sur la pelouse, Léo Barré a su garder la tête froide. Le demi d’ouverture parisien a trouvé Enzo Reybier qui est allé inscrire le deuxième essai tricolore puis, après avoir réussi la transformation, Max Auriac a passé deux pénalité pour offrir un matelas de quinze points aux Bleuets à quinze minutes du terme de la rencontre. Une fin de match que les Tricolores ont passé à quatorze contre quinze après avoir vu Hugo Auradou écoper d’un carton jaune après s’être mis à la faute dans un maul. Une action sur laquelle l’Angleterre a obtenu un essai de pénalité. En supériorité numérique, le XV de la Rose a poussé et Lucas Brooke a trouvé la faille sur un ballon porté rondement mené à quatre minutes de la sirène, ramenant son équipe à quatre longueurs. Ne voulant rien lâcher et surtout pas cette victoire, les Bleuets ont tenu bon et s’imposent (26-22) pour terminer le Tournoi des 6 Nations U20 à la deuxième place.Les Bleuets ont, en effet, abordé cette dernière rencontre sans l’espoir de pouvoir arracher la victoire finale. Quelques heures avant le « Crunch », l’Irlande a conclu son sans faute avec un démonstration de force contre l’Ecosse. Avec la bagatelle de neuf essais, dont trois dans les 25 premières minutes de la rencontre, les Irlandais se sont offerts une véritable balade de santé. Le XV du Chardon n’a pu sauver l’honneur qu’à dix minutes du terme de la rencontre avec son seul essai. Avec cette victoire (59-5), le XV du Trèfle remporte son deuxième titre dans le Tournoi des 6 Nations U20 après celui acquis en 2019 et signe un deuxième Grand Chelem. L’Italie, pour sa part, prend la quatrième place après être allée s’imposer sur la pelouse du pays de Galles (20-27). Le XV du Poireau termine le Tournoi à la cinquième place devant l’Ecosse, qui n’a pu inscrire qu’un maigre point de bonus défensif en cinq matchs.Pays de Galles -: 20-27- Ecosse : 59-5- Angleterre : 26-22France 20Angleterre 13Italie 13Pays de Galles 6Ecosse 1