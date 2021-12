Irlande : Prolongation de contrat jusqu'en 2024 pour Conor Murray

📢 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩 𝙉𝙚𝙬𝙨 🗞📢

Murray confiant et ambitieux

Conor Murray n’est pas décidé à laisser derrière lui sa carrière internationale et le Munster. Membre de la « Red Army » depuis 2010 et international irlandais depuis août 2011 et un test-match préparatoire à la Coupe du Monde face au XV de France, le demi de mêlée de 32 ans a officiellement signé un nouveau contrat avec la Fédération Irlandaise de rugby (IRFU) lui permettant de défendre les couleurs de son équipe de toujours pendant encore au moins deux saisons. Par l’intermédiaire d’un communiqué, le Munster a confirmé que Conor Murray est désormais engagé avec sa formation jusqu’à la fin du mois de juillet 2024. Ayant porté le maillot du XV du Trèfle à 92 reprises mais également celui du Munster 153 fois, le natif de Limerick a remporté à trois reprises le Tournoi des 6 Nations, en 2014, 2015 et 2018. Sélectionné pour la dernière tournée des Lions Britanniques et Irlandais, Conor Murray avait été nommé capitaine en l’absence d’Alun Wyn Jones.Une prolongation de contrat qui permet à Conor Murray d’ambitionner de défendre les couleurs de l’Irlande à l’occasion de la prochaine Coupe du Monde, organisée en France en 2023 et qui mettra le XV du Trèfle aux prises avec l’Afrique du Sud championne du monde en titre et l’Ecosse durant la phase de poules. « Je suis ravi et reconnaissant de pouvoir continuer de vivre ce rêve qui est de jouer ici en Irlande, a déclaré le demi de mêlée dans un communiqué. Avec ma province natale du Munster et l’équipe nationale, je crois sincèrement que nous avons un grande potentiel pour gagner et qu’il y aura beaucoup de grands jours devant nous. » Directeur de la performance de l’IRFU, David Nucifora a affirmé que Conor Murray « a su laisser derrière lui quelques blessures insignifiantes pour jouer un rôle central avec le Munster, l’Irlande et les Lions » et a présenté le demi de mêlée comme « une figure populaire pour chacune des équipes pour laquelle il a été aligné ».