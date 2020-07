À la lutte avec l'Atalanta Bergame pour obtenir la deuxième place de la Serie A, l'Inter devait renouer avec le succès après deux nuls de rang et comptait sur ce périple au Genoa pour y parvenir. À seulement quatre points de la zone rouge, les Rossoblu comptaient néanmoins vendre chèrement leur peau. Et ils le montraient dès la 8e minute. Criscito trouvait Pinamonti au point de penalty, dont la reprise du crâne filait juste à côté. L'Inter rétorquait au quart d'heure de jeu. Eriksen cadrait une tentative lointaine captée en deux temps par Perin. Le club lombard ouvrait finalement la marque peu après la demi-heure de jeu. Tout partait d'un centre signé Biraghi au second poteau. Zapata trébuchait et laissait tout le loisir à Romelu Lukaku de piquer sa tête dans les filets de Perin pour le 1-0, qui était d'ailleurs le score au repos, malgré une grosse occasion de Jagiello juste avant la pause.



30' - Biraghi pour Lukaku in area qui fait sponda pour l'accorrente Eriksen: destro di prima intenzione, alto! GenoaInter 0-0

L'Inter dominait les débats et menait au score grâce au 22e but de son colosse belge en Serie A Cette saison. Mais les hommes d'Antonio Conte restaient à la merci des inspirations des locaux, malgré une moyenne de possession avoisinant les 60%. À 20 minutes du terme, Borja Valero subissait un tacle en bonne et due forme de Peter Ankersen dans la surface du Genoa, suite à un centre de Lukaku. Une opportunité symptomatique des difficultés lombardes à faire le break dans une rencontre disputée sur un rythme lent. Mais les Lombards allaient finir par y parvenir grâce à Alexis Sanchez à 7 minutes du terme. Le Chilien scellait le destin du match sur une reprise pied droit consécutive à une passe en retrait de Victor Moses. Lukaku réalisait le doublé en toute fin de rencontre (90+3e). 3-0, le score final. L'Inter est deuxième de Serie A.