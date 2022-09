L'Atalanta Bergame a concédé le nul face à La Cremonese (1-1) dimanche pour la 6e journée de la Serie A, mettant fin à sa série de quatre victoires, et se voit rattrapée en tête du classement par Naples et l'AC Milan.

Dans un match où les défenses ont largement pris le pas sur les attaques, ce sont surtout les gardiens qui se sont illustrés en première période. Ionut Radu, le portier roumain de Cremonese, a ainsi repoussé dès la 7e minute une bonne frappe de Luis Muriel, avant de réaliser un sauvetage face au milieu de l'Atalanta Teun Koopmeiners (23e).

Bergame pensait avoir fait le plus dur à la 63e en trouvant le chemin des filets sur un magnifique coup franc direct de Koopmeiners, mais le but a été annulé après un appel à la vidéo en raison d'une main de son coéquipier Caleb Okoli.

Ce n'est qu'à un quart d'heure de la fin que le défenseur turc Merih Demiral a ouvert le score de la tête, bien servi par Koopmeiners, encore lui (74e).

Mais la Cremonese n'a pas tardé à réduire le score dans la foulée. Après avoir difficilement repoussé une première frappe d'Ascacibar, le gardien de l'Atalanta Juan Musso n'a rien pu faire contre l'opportunisme d'Emanuele Valeri, bien placé pour reprendre la balle (78e).

Avec ce match nul et les victoires de Naples contre La Spezia (1-0) et l'AC Milan contre Gênes (2-1) samedi, la "Dea" est à égalité de points (14) en tête du classement avec les deux clubs. La Cremonese enchaîne un deuxième match nul après un début de saison marqué par quatre défaites d'affilée, et passe de la 19e à la 18e place.