Leader de la Serie A avec 53 unités et 4 longueurs d'avance et une rencontre en moins sur son rival l'AC Milan et Naples, deux concurrents à 49 pions, l'Inter recevait le 230e deby della Madonnina. L'Inter abordait ce derby en pleine forme. Le groupe de Simone Inzaghi n'avait perdu qu'un match en Serie A avant ce choc et abordait donc ce match avec confiance. Ce sont d'ailleurs les "locaux" qui ont ouvert le score par Perisic à la 36e minute. Ce dernier concrétisait sur un corner d'Hakan Calhanoglu, côté droit avec un plat du pied gauche. Mike Maignan était impuissant. Jusqu'ici, le portier français avait permis à son équipe de rester dans ce derby spectaculaire en réalisant de multiples arrêts de grande classe.

Ce derby spectaculaire allait se poursuivre en seconde période. Mais avec bien moins d'opportunités. Olivier Giroud, très peu servi dans ce derby, étalait sa frustration sur le pré. Peu après l'heure de jeu, Rafael Leão ne cadrait pas après avoir été servi dans la surface adverse par Brahim Diaz. D'autres opportunités allaient survenir, mais rien de bien méchant, ni de concret, avant l'égalisation d'Olivier Giroud. À un quart d'heure de la fin, le Français s'arrachait pour égaliser du bout du pied gauche après une première occasion de Diaz. Giroud s'offrait un doublé 4 minutes plus tard. Servi par Davide Calabria, il se jouait de De Vrij et enchaînait du pied gauche pour le 2-0. En toute fin de rencontre, Theo Hernandez était expulsé pour un tacle par derrière sur Denzel Dumfries. Mais le score n'allait plus évoluer. 2-1, score final. Milan renverse son cousin de l'Inter.