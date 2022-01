Solide dauphin de l'Inter, l'AC Milan est revenu à un petit point de son rival local, ce mercredi, suite au report du match entre le champion en titre et Bologne. Les Rossoneri n'ont pas tremblé pour signer un probant succès contre l'AS Rome de José Mourinho, dont le plan très défensif n'aura pas suffi à contrarier la formation lombarde.

Giroud, buteur sur penalty

Il faut dire que le scénario a bien facilité les affaires des Milanais. D'abord parce que les coéquipiers d'Olivier Giroud - titulaire - ont su frapper fort d'entrée de jeu. C'est en effet le champion du monde français qui a débloqué la situation sur un penalty transformé avec autorité (1-0, 5eme), avant d'être à l'origine du but du break signé Junior Messias, qui avait bien suivi un tir venu s'écraser sur le poteau (2-0, 17eme). La Louve a bien trouvé les ressources pour refaire surface avant la pause grâce à un but d'Abraham (2-1, 41eme), mais Milan a repris sa marche en avant après le repos.



Avec un Maignan impeccable à l'autre bout du pré (59eme), les hommes de Stefano Pioli ont bien géré leur avantage. Et ils ont pu bénéficier d'un autre coup de pouce en terminant la rencontre en supériorité numérique suite à l'expulsion de Rick Karsdorp à un quart d'heure de la fin (74eme). Ibrahimovic et Leao, tous deux entrés en jeu, ont tout fait sur un dernier but salvateur, avec une déviation subtile du Suédois et un enchaînement technique parfait de l'ancien Lillois (3-1, 82eme). Le score n'a plus évolué, malgré un penalty - raté par Ibrahimovic (90eme+3) - et une nouvelle expulsion dans les rangs romains (Ibanez). Milan capitalise.