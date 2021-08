Serie A - La face cachée de Cristiano Ronaldo à Turin

Sur Sky Italia, les journalistes italiens se sont lâchés et CR7 s’est pris une jolie volée de bois vert de la part des consultants transalpins, qui dévoilent une image de la star peu connue du grand public. Ronaldo vivait en autarcie à Turin, lui qui évoluait souvent en marge du groupe piémontais pour des objectifs qui ne s’alignaient pas toujours avec le projet de la Juve. Certains joueurs turinois étaient même visiblement soulagés de son départ vers Manchester United.

« CR7 n’a jamais été vu comme un leader qui fédérait. Les joueurs ne l’ont pas supplié de rester. Il était un corps étranger au sein du groupe. Quand un joueur sèche chaque séance tactique pour faire de la muscu tout seul, les autres finissent par s’en rendre compte », découvre-t-on ainsi dans le média italien qui ne remet pas en cause le professionnalisme du Portugais et son apport sur le terrain.

Un Ronaldo très peu intégré dans la vie du groupe et surtout intéressé par ses performances individuelles plutôt que par la réussite de l’équipe : « Marquer des buts et s’intégrer dans un groupe c’est deux choses différentes, il commençait à s’éloigner de plus en plus des autres. Souvent quand les autres joueurs étaient en train de s’entrainer, Ronaldo restait seul dans le vestiaire », reproche-t-on encore au Portugais. Voilà qui expliquerait son empressement à partir.



La Juventus déjà orpheline de CR7 :