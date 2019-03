Serie A - Juventus Turin : Cristiano Ronaldo, les matchs de trop ?

« Cristiano joue entre 60 et 70 matchs par an depuis je ne sais plus combien de saisons. Il est nécessaire pour lui, mais aussi pour toute l’équipe, qu’il ne joue pas de temps en temps. Il doit se reposer et je pense qu’il est même meilleur ainsi ». Ces paroles de Zinédine Zidane datant de la saison passée n’ont traversé ni les Pyrénées ni les Alpes. Outre ses trois Ligue des Champions récoltées, l’un des exploits du technicien français durant son mandat au Real Madrid a été la gestion du cas Cristiano Ronaldo, parfois mis au repos lors des matchs précédents les joutes européennes.

Une gestion que Massimiliano Allegri, son nouveau coach du côté de la Juventus Turin, n’a pas encore imité. C’est simple : s’il n’a manqué qu’une rencontre de Ligue des Champions (et encore, c’était suite à son expulsion à Valence), il est le seul Turinois à avoir participé aux 25 matchs de Serie A ! Une seule fois remplaçant face à l’Atalanta, CR7 a disputé 2 149 minutes en championnat, loin devant Blaise Matuidi (1 698), Alex Sandro (1 690) et Mario Mandzukic (1 664), qui ne sont pas connus pour manquer de condition physique…



Les résultats sont évidemment au rendez-vous avec 19 buts inscrits sur la scène nationale pour lui après 25 journées, soit un de plus que la révélation polonaise désormais à l’AC Milan, Krzysztof Piatek. L’ancien Madrilène compte 11 réalisations de plus que Mandzukic et n’est autre que le meilleur passeur des Bianconeri avec 8 « assists ». En revanche, pour l’instant, c’est en Ligue des Champions que Ronaldo péche un peu avec seulement 1 but et 2 passes décisives. Sa prestation du côté de l’Atlético Madrid il y a une dizaine de jours a d’ailleurs grandement déçu les observateurs.

Face pourtant à l’un de ses souffre-douleurs préférés, le quintuple Ballon d’Or n’a pas brillé, loin de là, alors que chacune de ses prises de balle était sanctionnée de copieux sifflets. Défaite 2-0 en Espagne, la Juve va devoir réaliser un véritable exploit le 12 mars prochain pour renverser la situation face à certainement la défense la plus coriace d’Europe… Quatre jours après ce revers, les Piémontais ont arraché la victoire à Bologne (0-1) avec encore un Ronaldo qui est apparu emprunté. Evidemment titulaire, l’ancien Mancunien n’a tiré que 2 fois au but sans trouver la faille et n’a remporté que 28,6% de ses duels selon Opta. « Ronaldo s’est mis au service de l’équipe », a résumé Allegri après la rencontre…



Dybala en mode Super Sub :

CR7 doit-il être économisé avant la réception de l'Atlético ?

Cristiano Ronaldo a en plus été touché à la cheville gauche lors de ce déplacement et s’est entraîné à l’écart du groupe en début de semaine. Mais les examens pratiqués mercredi n’ont rien révélé d’inquiétant et il a participé à une séance complète avec ses coéquipiers jeudi, sans ressentir de douleur. Pour autant, que doit faire Allegri à une dizaine de jours du match retour face à l’Atlético, certainement LE match le plus important de la saison de son équipe ? Ne serait-ce pas le moment d’économiser le joueur chargé de ramener une première Coupe d’Europe à la Vieille Dame depuis 1996 ?



Car, même si le déplacement pour défier Naples, son dauphin, est un choc au sommet, la Juve compte 13 points d’avance au classement. Une défaite serait donc loin d’être problématique pour lui empêcher de glaner un 8ème Scudetto d’affilée... Une éventuelle absence de CR7 au San Paolo pourrait permettre à Paulo Dybala, unique buteur face à Bologne, de retrouver un peu plus de confiance. Allegri est-il prêt à se passer de sa nouvelle méga star ? Réponse aux alentours de 19h30 dimanche lors de la révélation du onze de départ turinois…



