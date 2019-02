A l'approche du printemps, les grandes équipes sont habituellement en pleine phase ascendante vers leur meilleur forme physique. Ce n'est vraisemblablement pas le cas de la Juventus Turin... Depuis le début du mois de février, cette Vieille Dame apparaît souffreteuse. Il y a d'abord eu le résultat nul concédé à domicile contre Parme (3-3) après avoir mené 3-1, puis la piteuse élimination de la Coupe d'Italie sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (3-0), et encore la grosse déception du huitième de finale aller de Ligue des champions au Wanda Metropolitano (2-0). Et ce dimanche, dans le cadre de la 25e journée de Serie A, la troupe de Massimilano Allegri n'a de nouveau pas réussi à se montrer sous son meilleur jour.

La Juve a souffert, a vacillé, mais s'est malgré tout imposée (0-1), fidèle à sa réputation de rouleau compresseur de l'autre côté des Alpes. Ce n'est évidemment pas un hasard si elle rafle tous les Scudetti depuis 2012... Car encore une fois, cette rencontre disputée à Bologne aurait pu échapper à plusieurs reprises à Leonardo Bonucci et consorts. Sur le premier acte par exemple, les Rossoblu ont tiré à neuf reprises sur la cage de Mattia Perin, sans réussir à trouver le cadre. Et pendant ce temps, les Turinois étaient brouillons, peu inspirés et assez amorphes. Il aura finalement fallu l'entrée en jeu de Paulo Dybala (59e), si souvent critiqué ces dernières semaines et régulièrement envoyé sur le banc de touche, pour faire basculer le match. L'Argentin arrive à la conclusion d'un mouvement direct des visiteurs, avec notamment un gros travail de Mario Mandzukic, un relais de Blaise Matuidi et une intervention ratée de la défense adverse pour offrir un avantage décisif à ses couleurs (67e).

Et voilà les Bianconeri qui prennent 16 points d'avance en tête du classement sur le Napoli, en déplacement en terre parmesane dès 18 heures. Un revers n'aurait évidemment pas changé grand-chose au quotidien des tenants du titre et imposants leaders dans cette compétition domestique, mais pour la confiance, la victoire apparaissait nécessaire. Car il faudra se déplacer au pied du Vésuve le 3 mars prochain, avec toujours en tête le huitième de finale retour de Ligue des champions à disputer contre l'Atlético d'Antoine Griezmann.