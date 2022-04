Serie A (J34) : L’Inter domine l’AS Rome et repasse en tête

L’Inter Milan a joué à se faire peur

L’Inter Milan compte bien aller au bout dans la course au titre en Serie A. Alors que le duel face à l’AC Milan est intense, les Nerazzurri ont repris l’ascendant au classement à l’occasion de la réception de l’AS Rome au Stade Giuseppe-Meazza. Très rapidement, les joueurs de Simone Inzaghi ont pris l’ascendant dans le jeu, se montrant dangereux peu après le quart d’heure de jeu sur une frappe puissante d’Hakan Çalhanoglu sortie du cadre par un Rui Patricio très vigilant. La réponse romaine est venue deux minutes plus tard avec Henrikh Mkhitaryan qui a pris sa chance de loin mais sans trouver le cadre du but de Samir Handanovic. C’est finalement à la demi-heure de jeu, après avoir vu Gianluca Mancini manquer de peu l’ouverture du score sur un coup franc de Lorenzo Pellegrini, que l’Inter a trouvé la faille. A l’issue d’une action collective, Denzel Dumfries a été lancé à la limite du hors-jeu puis a remporté son duel face à Rui Patricio. Le break est venu à cinq minutes de la pause. Alors que Gianluca Mancini a manqué de peu de concéder un penalty pour une faute sur Ivan Perisic, Marcelo Brozovic a fait se lever les supporters nerazzurri.Après avoir effacé le défenseur romain, le milieu de terrain croate n’a laissé aucune chance à Rui Patricio sur une frappe du pied droit en pleine lucarne. Denzel Dumfries, juste avant le repos, a manqué l’opportunité de signer un doublé. Au retour sur la pelouse, les Romains ont poussé fort mais Stephan El-Shaarawy, servi par Lorenzo Pellegrini, n’a pas résisté au retour de Federico Dimarco. Lautaro Martinez, quant à lui, n’a pas cillé devant le but de l’AS Rome. Sur un corner distillé par Hakan Çalhanoglu, l’attaquant argentin a placé une tête puissante pour inscrire le troisième but de l’Inter Milan, son seizième de la saison en Serie A. Avec une telle avance, les joueurs de Simone Inzaghi ont commencé à gérer face à des Giallorossi qui ont poussé mais sans tromper la vigilance de Samir Handanovic. Le gardien slovène a toutefois dû aller chercher le ballon au fond de ses filets en toute fin de match. A la suite d’un centre signé Eldor Shomurodov, Rick Karsdorp a piégé la défense de l’Inter en laissant passer le ballon pour Henrikh Mkhitaryan. Le milieu arménien a converti cette offrande en but d’une frappe puissante du pied droit. Moins en confiance, les Nerazzurri se sont fait peur en fin de match mais ont tenu bon. Avec cette victoire (3-1), l’Inter Milan repasse devant l’AC Milan pour un point avec le même nombre de matchs disputés.