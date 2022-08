On imaginait l'Inter Milan galvanisé à l'idée de défier le Bayern Munich ou le FC Barcelone dans le groupe de la mort de ce premier tour de Ligue des Champions, mais en se replongeant dans ses joutes domestiques, le club lombard s'est pris les pieds dans le tapis. En déplacement dans la capitale pour défier la Lazio, le vice-champion d'Italie faisait partie des équipes qui ouvraient le bal de la 3e journée de Serie A. Et les Intéristes ont failli à leur mission en concédant une défaite assez large, au terme d'un match animé.

L'Inter en panne de réalisme



Après un premier acte intense, les locaux ont ouvert le score juste avant la mi-temps sur une tête victorieuse de Felipe Anderson (1-0, 40e). L'Inter s'est révolté au retour des vestiaires grâce à un but opportuniste de Lautaro Martinez (1-1, 51e), mais la Lazio a repassé la vitesse supérieure dans le dernier quart d'heure. Luis Alberto a redonné l'avantage aux siens d'une splendide frappe lointaine (2-1, 75e), avant que Pedro ne scelle le succès du club de la capitale à quelques minutes du coup de sifflet final. La Lazio prend provisoirement les commandes de Serie A en attendant le match de Naples à Florence, dimanche. L'Inter, de son côté, n'a pas été assez efficace pour espérer mieux.