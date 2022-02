L'Inter ne traverse décidément pas sa meilleure période cette saison. Empruntés, sans idée et en panne de réalisme sur leurs rares opportunités, les Intéristes ont dû se contenter d'un nul frustrant sur la pelouse du Genoa. Un résultant beaucoup plus encourageant pour la formation de Gênes, qui prend un point dans l'optique du maintien. Cette rencontre a été globalement décevante en termes de rythme. L'Inter a tenu le ballon dans des proportions notables, mais il lui a manqué beaucoup de choses pour faire basculer ce match.

L'Inter n'a pas trouvé la clé

Après deux alertes en début de match par Perisic (4e) et Calhanoglu (6e), les hommes de Simone Inzaghi se sont laissés endormir par le faux rythme imposé par le Genoa. Un Genoa qui a pu compter sur un excellent Sirigu, décisif à plusieurs reprises dans le dernier quart d'heure (79e, 90e+4), après avoir été sauvé par sa barre transversale un peu plus tôt (62e). Bref, l'Inter n'a pas trouvé la clé. Avec ce petit point, le champion en titre reste à deux unités de l'AC Milan, avec un match en moins.