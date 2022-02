Serie A (J26) : Naples accroché à Cagliari

Naples a raté le coche. Alors que l'AC Milan (2-2 contre la Salernitana) et l'Inter Milan (défaite face à Sassuolo 0-2) ont perdu des points, la formation de Luciano Spalletti pouvait s'emparer à la différence de buts de la tête de la Serie A, ce lundi soir. Toutefois, sur la pelouse de Cagliari, le Napoli peut s'estimer heureux d'avoir arraché le match nul (1-1). Quatre jours après son nul contre le FC Barcelone en 16ème de finale aller de la Ligue Europa (1-1), Naples a effectué une rotation avec les présences sur le banc de Alex Meret, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ou encore Victor Osimhen.



Poussés à défendre dans des proportions importantes, les visiteurs se sont montrés fébriles, notamment avec une sortie ratée de David Ospina (17ème) et une relance manquée par Kalidou Koulibaly, mal exploitée par Joao Pedro (18ème). Si à la pause, le score affichait 0-0, Naples n'était pas serein et, plutôt logiquement, Cagliari a ouvert le score. Gaston Pereiro, servi par Alessandro Deiola, a pu tromper Ospina, surpris par le rebond du ballon (58ème). Dans la minute suivante, la tête de Alessandro Deiola puis le tir Daniele Baselli - au-dessus - n'ont pu permettre aux locaux de faire le break. Finalement, Spalletti a dû s'employer en faisant notamment entrer Victor Osimhen (67ème) et le coach du Napoli a été inspiré car sur la seule occasion des visiteurs lors du second acte, l'ancien élément du LOSC a égalisé de la tête (87ème).



Malmené durant une très grande partie du match, Naples a arraché un nul sans pouvoir profiter des faux pas réalisés par les clubs de Milan. Toujours troisième, Naples - revenu au niveau de l'Inter - se situe à 2 points de l'AC Milan, leader. Auteur d'une prestation plus qu'encourageante, Cagliari demeure toujours à la 18ème position avec le même nombre d'unités que le premier non relégable, Venise (22) et devra s'appuyer sur son match du soir afin de possiblement sortir de la zone rouge.