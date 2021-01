Serie A (J17) : La Juventus se défait de Sassuolo

Condamnée à gagner dans une saison où elle n'est qu'un poursuivant parmi d'autres, la Juventus a fait le métier, ce dimanche soir, dans un match enlevé contre Sassuolo. Un adversaire aux principes offensifs qui a permis à l'équipe d'Andrea Pirlo de trouver des espaces.

La Juve évite le piège

Tout n'a pourtant pas été facile dans cette rencontre pour les Bianconeri, qui ont perdu le classieux Paulo Dybala sur blessure durant la première période. Un premier acte bloqué, malgré plusieurs situations pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Il a fallu attendre la mi-temps et un fait de jeu important pour que la rencontre bascule, lorsque Sassuolo s'est retrouvé en infériorité numérique avec l'expulsion d'Obiang juste avant la pause pour un tacle mal maîtrisé sur Chiesa (45e+2).



Dès lors, un nouveau match a commencé. Et la Juve n'a pas eu à patienter trop longtemps pour trouver la faille. Dès le retour des vestiaires, Danilo, d'un coup de canon en première intention, a permis à la Vieille Dame de passer devant (1-0, 51e). Pas pour longtemps. Car quelques minutes plus tard, Defrel a permis aux visiteurs de refaire surface après un superbe enchaînement technique (1-1, 57e).



La Juve a alors mis le pied sur l'accélérateur. Chiesa a trouvé le poteau (67e), Ronaldo n'a pas été plus heureux (74e), et c'est finalement Ramsey qui a libéré les hommes de Conte à dix minutes de la fin, d'une reprise "taclée" qui a fait mouche (2-1, 82e). L'inévitable CR7 a définitivement scellé le succès piémontais en solitaire, avec une frappe victorieuse au terme d'un contre dans les arrêts de jeu (3-1, 90e+2). La Juve est au pied du podium, revient à un point de la Roma et reste à 7 points de l’AC Milan qu'elle était allée battre mercredi (3-1).