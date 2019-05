"Ronaldo est le véritable entraîneur de la Juventus"

Débarqué l’été dernier à la Juventus Turin après neuf années passées au Real Madrid, Cristiano Ronaldo n’a pas connu le succès escompté. Alors qu’il espérait décrocher une nouvelle Ligue des champions avec le club piémontais, la Vieille Dame s’est fait surprendre dès les quarts de finale de l’épreuve par l’Ajax Amsterdam. Comme les Merengue au tour précédent.

La Juve a certes un peu plus étendu son règne sur la Serie A en décrochant un huitième titre de champion d’Italie mais CR7, avec seulement 21 buts en 30 matches, devra se contenter d’un accessit au classement des buteurs, le quintuple Ballon d’or ne pointant pour l’heure qu’en troisième position.

Mais pour Aurélio de Laurentiis, le président de Naples, Cristiano Ronaldo a bel et bien transformé le visage de la Juventus, au point d’avoir pris la place de Massimiliano Allegri, son entraîneur. "Cristiano Ronaldo est fort à la Juventus parce qu'il a remplacé l'entraîneur par sa présence en Serie A, parce qu'il est devenu plus un entraîneur qu'Allegri ne l'a fait ces dernières années. C’est le véritable entraîneur de la Juventus, son vrai meneur", a-t-il ainsi assuré.

Et le dirigeant napolitain de poursuivre en soulignant son rôle de guide pour ses coéquipiers. "C'est Ronaldo, c'est l'homme qui motive", a-t-il poursuivi, ajoutant: "Je l'ai vu assis sur le banc et criant plus que l'entraîneur pour gagner."

VIDeo : le 21eme but de ronaldo en serie a