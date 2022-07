Romelu Lukaku vient de retourner à l’Inter au bout d’une saison passée à Chelsea. Le Belge a retrouvé son ancienne formation dans le cadre d’un prêt d'une saison. Une issue qui paraissait inévitable au vu des difficultés rencontrées dans la capitale anglaise. Aujourd’hui, il apparait clair qu’il n’y a pas d’avenir pour lui chez les Blues. L’intéressé ne se voit d’ailleurs pas du tout revêtir la tunique des Blues.

Pour Lukaku, Chelsea a été une « erreur »

« Le plus grand défi de ma carrière sera cette saison ici, à l’Inter. J’avais quitté le club. C'était une erreur, a déclaré Lukaku. Maintenant, je suis heureux de porter ce maillot, l'équipe sait ce que nous devons faire, ce sera un grand défi cette saison et nous devons continuer comme ça ». Des propos qui risquent de ne pas trop plaire aux responsables londoniens, alors que la cote du joueur est déjà au plus bas du côté de Stamford Bridge. Jeudi, Thomas Tuchel a d’ailleurs laissé entendre qu’il n’avait plus besoin de l’avant-centre belge dans son effectif et qu’avec Raheem Sterling il avait « plus de flexibilité » aux avant-postes.

Ce n’est pas la première fois que Lukaku tient un discours offensant envers le club auquel il appartient. L’année dernière, il avait déjà suscité la colère des fans en regrettant le choix qu’il avait fait de retourner en Angleterre. Un épisode qu’il assume, car il estime avoir été sincère. "Je me suis rendu compte la saison dernière, quand j'étais en Angleterre, à quel point l'Inter est important dans le monde, a-t-il clamé Le profil du club s'améliore à l'échelle internationale, l'approche des médias sociaux est vraiment importante aussi et vous pouvez voir comment nous agissons dans le vestiaire, à l'entraînement, nos embrassades et nos blagues. Milan est une ville merveilleuse et c'est pourquoi j'ai gardé l'ancien appartement quand je suis allé à Londres, parce que ma mère venait ici tout le temps et je voulais y retourner aussi."