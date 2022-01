Franck Kessié est un homme recherché dans toute l'Europe. Liverpool et Tottenham sont intéressés par le milieu de terrain de l'AC Milan, qui sera libre cet été. Cependant, les deux clubs anglais doivent faire face à une rude concurrence pour s'attacher ses services, le Real Madrid étant désormais dans la course, alors que le PSG avait également été évoqué. Selon El Nacional, les Merengue surveillent le joueur de 25 ans en vue d'un transfert gratuit.

Kessié, le Real se renseigne

La même publication affirme que Florentino Perez, président du Real Madrid, a envoyé des représentants à Milan pour discuter de la possibilité de le signer. Il n'y a toujours pas d'indication claire quant au club où Kessié préfère aller, mais les prétendants ne manquent pas. Liverpool souhaite renforcer son milieu de terrain avec James Milner qui entre dans la dernière phase de sa carrière, tandis que l'entraîneur des Spurs Antonio Conte connaît bien le talent de Kessie, qu'il a connu en Serie A. Le Real Madrid, quant à lui, considère Kessié comme une option moins chère que Paul Pogba, qui est également un joueur libre cet été mais qui exigerait un salaire bien plus élevé.