Quand le choléra menaçait la Serie A

Alors que leur pays est le deuxième le plus touché par le Covid-19 dans le monde derrière la Chine, les Italiens ont été les premiers en Europe à prendre des mesures strictes de confinement afin d’endiguer la propagation du coronavirus. De quoi évidemment mettre en suspens la saison de Serie A. Ce qui n’est pas la première fois dans l’histoire du championnat italien.



En 1973, une autre épidémie, mais de choléra, menaçait ainsi la compétition, qui avait finalement débuté en octobre. Une catastrophe digne d’un autre temps qui avait commencé à se propager dans le sud de l’Italie et plus particulièrement dans la région de Naples. Avec, au final, 278 cas confirmés, dont 130 rien qu’à Naples, et un total de 25 décès.

Un signe pour la Lazio ?

Deux équipes avaient d’ailleurs refusé de disputer leur match de Coupe d’Italie face à des formations de la région : le Genoa à Naples, qui ne parvenait même à jouer en amical, et Vérone à Bari. Deux équipes qui avaient perdu ces rencontres sur tapis vert. Le championnat, qui ne comptait alors que 16 équipes, a finalement pu démarrer le 17 octobre, une fois la crise sanitaire terminée, notamment grâce à l’aide américaine., allait ensuite remporter le premier de ses deux titres de champion d’Italie grâce notamment au fameux Giorgio Chinaglia, qui allait finir meilleur buteur de cette saison 1973-1974 avec 24 réalisations. Un classement aujourd’hui dominé par un autre joueur du club romain, Ciro Immobile (27 buts). Un signe que n'ont pas manqué de noter les supporters laziale.