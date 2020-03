Le championnat italien est arrêté depuis dix jours. Comme pour les autres ligues majeures du continent, la date de reprise des compétitions n’est pas encore connue. La situation sanitaire du côté de la Péninsule reste toujours critique. Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports Italien, s’est exprimé sur le sujet ce mercredi aux micros de Rai 1. S’il a affirmé que rien n’est décidé pour l’instant, il a fait savoir qu’il y a une échéance sur laquelle les hautes instances tablent, avec l’espoir que les choses puissent évoluer dans le bon sens.

Encore un mois et demi d'attente minimum

« La Serie A pourrait repartir le 3 mai, et on évaluera si ça sera à huis clos ou pas », a-t-il déclaré. Le scénario idéal planifié par les Italiens est donc connu. Ce n’est cependant qu’une simple hypothèse et s’il y a un constat à tirer c’est qu’il est inenvisageable de retourner sur les terrains avant le mois de mai. Les acteurs du Calcio vont donc devoir prendre leur mal en patience pendant un mois et demi minimum.