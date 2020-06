Mercato : Traoré au PSG, Kurwaza à Chelsea, Godin à l’OL ?

Les rumeurs fiables

Auteur d’une saison pleine avec le Stade Rennais (37 matchs toutes compétitions confondues), Hamari Traoré attire les convoitises, et notamment celles du Paris Saint-Germain, qui s’apprête à voir partir Thomas Meunier . Leonardo s’intéresse à lui, et selon Foot Mercato, l’intérêt est réciproque puisqueauprès de son entourage pour se renseigner sur le fonctionnement du club de la capitale. Mais le joueur est sous contrat jusqu’en 2021 et le Stade Rennais demande environ 15 millions d’euros.Prêté cette saison au Bayern Munich (32 matchs, 9 buts, 8 passes décisives), Philippe Coutinho doit rentrer cet été au FC Barcelone, mais le milieu brésilien ne devrait pas faire de vieux os en Catalogne. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur qui a fêté ses 28 ans ce vendredi est courtisé par des clubs de Premier League, comme Chelsea et Tottenham , mais son prix de 90 millions d’euros rebute les Londoniens. C’est pourquoi, selon le quotidien catalan Sport,(central ou latéral gauche) dans la transaction pour faire baisser le prix du Brésilien, acheté 120 millions en 2018.A la recherche d’un défenseur central, l’Olympique Lyonnais active de nombreuses pistes afin de renforcer son effectif, même sans Ligue des Champions (sauf miracle) la saison prochaine. La dernière rumeur en date fait état de contacts avec Diego Godin . L’ancien défenseur historique de l’Atlético Madrid, parti à l’Inter Milan l’été dernier (23 matchs toutes compétitions confondues) est dans le viseur de l’OL selon RMC. Pas vraiment heureux en Lombardie, il envisagerait de quitter le club Noir et Bleu. Mais l’Uruguayen de 34 ans est sous contrat jusqu’en 2022 et son salaire est estimé à près de 6 millions d’euros annuels., et le grand ami d’Antoine Griezmann devrait baisser son salaire pour jouer en Ligue 1. Pas simple…Une bataille de Londres pour Layvin Kurzawa ? En fin de contrat le 30 juin, le défenseur international de 27 ans ne devrait pas être prolongé par le PSG, et après Arsenal, c’est Chelsea qui s’est renseigné sur le cas de l’ancien Monégasque, selon le Daily Express. Frank Lampard, l’entraîneur des Blues, veut absolument recruter un latéral gauche cet été, et la priorité du club reste Ben Chilwell, le joueur de Leicester, mais en cas d’échec des négociations avec les Tigers, Kurzawa (22 matchs cette saison toutes compétitions confondues) serait une parfaite alternative.



Arrivé à Tottenham en 2014 en provenance du Sporting Lisbonne, Eric Dier est sous contrat jusqu’en 2021. Mais le milieu défensif (ou défenseur) de 26 ans devrait prolonger l’aventure avec les Spurs. Selon Football Insider, l’international anglais (40 sélections) est tout proche d’un accord avec son club de presque toujours pour signer un nouveau bail longue durée. Cette saison, Dier a débuté dix matchs de Premier League et disputé 25 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe de José Mourinho.

