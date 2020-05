Philippe Coutinho (Barça) proposé à Tottenham

L’incertitude continue de régner concernant l’avenir de l’international auriverde, Philippe Coutinho. Alors qu’il arrive au terme de sa période de prêt au Bayern Munich, ce dernier ne sait toujours pas où il évoluera durant la saison à venir. Aux dernières nouvelles, si l’on se fie à ce que rapporte Foot Insider, l’ex-joueur de Liverpool pourrait atterrir à Tottenham. Le FC Barcelone aurait proposé ses services à ce club londonien. Les Blaugrana seraient même enclins à le laisser partir en prêt pour la deuxième année consécutive.

Coutinho a la cote en Angleterre

La source indique que les Catalans tablent sur une compensation de 10M€ en échange, ainsi que la prise en charge complète du salaire du joueur. Les Spurs auront ainsi à payer 222 000€ par semaine à cet élément. Il n’est pas sûr que cette perspective les enchante plus que cela, surtout que Coutinho sort d’une saison compliquée et gâchée par de diverses blessures. Outre Tottenham, Chelsea et Newcastle United surveillent aussi avec attention la situation du Brésilien. Si transfert sec il y a pour ce dernier il devrait normalement se négocier autour de 80-90M€.