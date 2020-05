Le Bayern Munich n'a pas levé l'option d'achat de Coutinho

Philippe Coutinho n'a pas convaincu le Bayern Muinich. Après une petite saison passée en Allemagne pour un prêt payant de 8, 5 millions d'euros et une option d'achat de 120 millions fixée par le FC Barcelone, son avenir ne passera visiblement pas par le club munichois. Dans un entretien accordé à Der Spiegel, Karl-Heinz Rummenigge a fait savoir que l'option avait expiré, mais encore que le Bayern ne l'avait « pas levée ».

Un bilan statistique famélique pour Coutinho

«Maintenant nous allons devoir boucler en interne la planification de l'effectif et nous verrons s'il aura toujours un rôle à jouer chez nous ou non », a-t-il commenté. En 32 matches disputés avec le champion, Coutinho n'aura eu qu'un impact minime, avec 9 buts et 8 passes décisives. Il y a quelques semaines, il avait déjà placé sa saison entre paranthèses se blessant à la cheville droite, étant indisponible pour environ 6 semaines. Ayant eu du mal à s'adapter au Barça avant son départ vers le Bayern, le Brésilien pourrait ne pas rester au Camp Nou, étant donné qu'il revient souvent comme un joueur susceptible d'être vendu dans les médias ibériques.