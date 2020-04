Le Barça fixe le prix de Coutinho

Les jours de Philippe Coutinho en tant que joueur du FC Barcelone seraient comptés. Prêté cette saison au Bayern Munich, le milieu offensif auriverde ne devrait certainement pas retourner en Catalogne. Les décideurs des champions d’Espagne sont prêts à le libérer au profit des plus offrants. Et ils sont enclins à le faire pour une somme bien inférieure à celle qu’ils avaient déboursée en janvier 2018 pour son recrutement. Si l’on se fie à ce que rapporte The Evening Standard, une proposition de 80M€ serait suffisante pour conclure le départ de l’ancien joueur de Liverpool.

Direction l’Angleterre pour Coutinho ?

Le Barça est en quête de liquidités pour le prochain mercato estival. De fait, la cession de Coutinho, même à moindre prix, est devenue indispensable pour permettre à Josep Maria Bartomeu et ses disciples de mettre en place un plan de recrutement. Pour le joueur, la destination la plus probable reste l’Angleterre. Chelsea, Tottenham et aussi Leicester City ont été mentionnés comme de possibles points de chute pour le numéro 7 blaugrana.